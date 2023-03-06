'Будем стоять до конца': украинские морпехи показали, как уничтожают российских захватчиков в Донецкой области. Видео

Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского совместно с 503 Отдельным батальоном морской пехоты продолжают наносить массированные удары по позициям захватчиков. На Донецком направлении у российских оккупантов буквально нет шансов уцелеть после того, как на их голову обрушилось возмездие Сил обороны.

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Кадры с эффективной работой наших защитников опубликовал их штаб на своем Telegram-канале. В шутку сами морпехи утверждают, что так проводят с врагом воспитательную работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Внедряем в русских солдат чувство уважения и неприкосновенности к территориальной целостности Донецкой области Украины. А мы будем стоять до конца", – указано в сообщении.

Эффективная работа морпехов действительно смотрится убедительно. Ни один прицельный удар по российским позициям не остается бесплодным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны под Бахмутом уничтожили группу российских оккупантов в ближнем бою. Телами захватчиков лес в Донецкой области устлали бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

К слову, только за последнюю неделю ликвидировали на фронте более 5 тыс. оккупантов. Если так пойдет и дальше, то к символическому для страны-агрессора России 9 мая потери живой силы ее войск могут превысить 200 тыс. человек.

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