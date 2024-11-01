"Будем твердо стоять": в КНДР пообещали быть с Россией до победы в войне против Украины

Северная Корея пообещала Российской Федерации поддержку до ее победы в войне против Украины. Неспровоцированное агрессивное вторжение в Украину официальный Пхеньян назвал "священной борьбой" Москвы "за защиту суверенных прав и безопасности своего государства".

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Как передает газета Barron's, об этом во время визита в российскую столицу 1 ноября заявила Цой Сон Хи – руководительница министерства иностранных дел КНДР. В Москве она провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Далее цитируем Цой Сон Хи:

"Мы повторяем, что всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами до самого дня победы...

У нас нет никаких сомнений в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ обязательно одержат великую победу в священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своего государства".

Кроме того, представительница Пхеньяна похвасталась, что лидер КНДР Ким Чен Ын с самого начала российской полномасштабной войны приказал, чтобы страна "неизменно и мощно поддерживала, ни на кого не оглядываясь", армию и народ РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Лавров поприветствовал тесные связи между вооруженными силами и спецслужбами двух стран. Мол, это "позволит решить важные задачи безопасности для наших и ваших граждан".

Он заявил, что Россия "глубоко признательна корейским друзьям за их принципиальную позицию", то есть поддержку кремлевской агрессии.

Отметим: ни один из министров не упомянул факт развертывания северокорейских войск на территории РФ для вступления в войну против Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фоне поддержки Пхеньяном российской войны президент Владимир Зеленский дал интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Глава государства подчеркнул, что Северная Корея давно вовлечена в агрессию, поскольку она передала оккупантам не менее 3,5 млн снарядов и ракет. Также он сказал, что ждет корейцев, которые попадут в плен к ВСУ, чтобы обменять их на украинцев.

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