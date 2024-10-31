Вступление КНДР в войну и сотрудничество Украины с Сеулом: Зеленский дал интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Видео

Президент Владимир Зеленский дал интервью южнокорейскому телеканалу KBS относительно использования Россией войск КНДР в войне против Украины. Глава государства подчеркнул, что Пхеньян давно вовлечен в российское вторжение, поскольку передал Москве не менее 3,5 млн снарядов, а также ракеты. Он сказал, что ждет корейцев, которые попадут в плен к ВСУ, чтобы обменять их на украинцев, и ответил, будет ли Украина требовать от МКС ордер на арест Ким Чен Ына.

Видео дня

Видео было опубликовано на YouTube в четверг, 31 октября. OBOZ.UA собрал основные тезисы с интервью президента.

Участие КНДР в войне против Украины

Зеленский подчеркнул, что Россия будет продолжать делать шаги для эскалации. Москва даже не пыталась скрывать привлечение военных из Северной Кореи к войне. Все началось с передачи Пхеньяном снарядов российским оккупационным войскам. По данным украинской разведки, речь идет о 3,5 миллионах артиллерийских снарядов.

Также КНДР передавала России ракеты. Что касается северокорейских военных, то сейчас известно о том, что 3 тысячи солдат КНДР уже находятся в подготовительном лагере. В ближайшее время количество будет увеличено до 12 тысяч солдат и офицеров.

"Также мы знаем, что идут переговоры по поставкам инженерных войск, а также гражданских людей – большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ. Путин проверяет реакцию Запада, проверяет реакцию стран НАТО, реакцию Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет решать и увеличивать контингент", – сказал президент.

По его убеждению, армия России будет бросать северокорейских военных в бои больше, чем россиян, и они, безусловно, погибнут.

"Мы будем делать то, что делают с врагом: защищать свою жизнь путем уничтожения врага", – сказал Зеленский.

Выгода России и Северной Кореи

По словам президента Украины, российский диктатор Путин боится мобилизации в России, потому что ее не поддерживают сами россияне, и это бьет по его рейтингу. Поэтому выход для него – использование войск КНДР. Для Ким Чен Ина это тоже выгодно – его армия не имеет боевого опыта современной войны. Таким образом, он получит на этой войне практику, поняв, что такое сухопутная война.

"Он будет разбираться, что такое боевое применение артиллерии. Будет применение, соответственно, дронов, FPV, ракет и т.д. Думаю, северокорейский лидер, равно как и Путин, не считается с жизнью людей. Но эта практика очень важна для его армии", – сказал Зеленский.

Отношение Украины к пленным

Глава государства сказал, что Украина относится к пленным любой национальности как к пленным войнам. Наши военные сохраняют пленным жизнь для пополнения обменного фонда.

"Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят, мы этого не делаем. Самое главное для нас – это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев", – заметил он.

Сотрудничество Украины с Южной Кореей

Украина ожидает прибытия специалистов из Южной Кореи для обмена информацией о применении Россией войск КНДР в войне и обсуждении сотрудничества.

"Мы за углубленные отношения между нами и Южной Кореей. Мы бы очень хотели помощи по вашему опыту в противовоздушной обороне. Мы бы хотели продолжать работать в оборонно-промышленном комплексе. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Северная Корея помогает артиллерией и ракетам России. И я думаю, что это в ваших же интересах, чтобы мы были усилены и помощью вашей страны. Таким образом, вы также получите соответствующий опыт в этой войне", – сказал он.

Потребует ли Украина от МКС ордер на арест Ким Чен Ына

Решение об ответе Северной Кореи будет приниматься после боевого применения ее войск в Украине. Это может быть обращение в Международный уголовный суд.

"Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие пути, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", – заявил Зеленский.

Украина передаст Южной Корее подробный запрос об оружии

Украина планирует уже в ближайшее время передать Сеулу подробный запрос, который будет включать в себя необходимое для украинских защитников оружие – артиллерию, ПВО и "некоторые важные вещи". Глава государства напомнил, что Украина "очень аккуратно" вела себя по отношению к Южной Корее, так же Южная Корея "аккуратно" вела себя по отношению к Украине.

Но после того, как КНДР отправила свои войска в Россию, Украина будет просить военную помощь у Южной Кореи.

"Наш запрос будет подробным. Он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, учитывая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и еще некоторые важные вещи", – подчеркнул Зеленский.

План победы Украины

Президент пояснил, что этот план необходим для усиления позиций Украины, чтобы страна была готова к завершению войны по дипломатическому пути. Украина уже предложила Саммит мира, Формулу мира и План победы и заявила, что готова приобщить к этим форматам предложения партнеров.

"И Бразилия, и Африка, и Китай, и Соединенные Штаты, и арабские страны, в общем-то Глобальный Юг – если у них есть предложения – а у них есть некоторые предложения, – мы не против привлечения их к нашему общему плану. Я только за. А План победы – он в том и план победы. В чем? Что вы усиливаете Украину, и Украина не проигрывает в этой войне. И что Украина и весь мир вынуждают Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. А это победа", – добавил он.

Операция Сил обороны в Курской области

Эта операция показала, что Россия не защищена, имеет множество слабых мест и дефицит военных. Для Кремля это конкретная пощечина и сейчас Москва больше всего стремится, чтобы ВСУ вышли из этой территории.

"Это то, о чем я всегда говорил партнерам, а они не верили. Что Россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. Россия ничем не защищена. Все слабые войска у них остались на территории России. Все неподготовленные, небоевые подразделения , которые не способны защищать свое государство. Первая же наша операция в Курской области это доказала", – отметил Зеленский.

На Курщине россиянам не хватает своих войск и они будут подтягивать туда войска КНДР. "А если они не хотели восстанавливать свою территориальную целостность там, то для чего они, кроме своих войск, еще хотят получить северокорейских военных там? Потому что им не хватает. Не хватает своих сил, вооруженных сил. Именно это и происходит", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил, что 3 тыс. военных КНДР уже готовятся к бою на территории РФ. Еще "дополнительные тысячи" северокорейцев направляются на Курщину.

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