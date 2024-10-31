'Они все погибнут': Зеленский спрогнозировал судьбу военных КНДР в войне с Украиной. Видео

Северокорейские военные уже находятся в Курской области, но еще не участвовали в боевых действиях. Однако это вопрос ближайшего времени. Все они погибнут или в лучшем случае попадут в плен.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. По его словам, военных из КНДР Россия в ближайшие дни бросит в бой.

"Они уже в Курской области. Военных столкновений еще не было. Но они будут. Это вопрос уже в днях, а не в месяцах. Они применят эти войска, безусловно, эти люди погибнут", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что РФ постарается посылать в бой в первую очередь именно северокорейских солдат, чтобы уберечь своих. Поэтому судьба военных из КНДР в войне с Украиной – смерть.

"Безусловно, они (россияне – Ред.) попытаются делать все, чтобы погибало больше северокорейских военных, они их будут толкать вперед, больше их, чем россиян. Поэтому мы будем с вами видеть эти жертвы", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский также сказал, что ждет тех корейцев, которые попадут в плен к украинским военным. Он подчеркнул, что в этом случае они сохранят жизнь. А Украина будет их использовать как обменный фонд.

"У нас есть один формат, мы относимся к пленным любой национальности, как к пленным войне и для нас очень важно сохранять им жизнь, уважать международное право и не пытать пленных. Я это специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших пленных ребят, мы этого не делаем. Самое главное для нас – это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных мы будем прежде всего готовы обменивать на украинских военнопленных", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы брать в плен корейцев из КНДР для обмена. Но это война, и с северокорейскими наемниками украинская армия будет делать то, что делают с врагом – уничтожать.

"Прежде всего, если можно будет их взять в плен – брать в плен. Ведь для нас самое главное – возвращать своих пленных. Поэтому если наши военные смогут брать в плен живыми корейцев из КНДР, то безусловно я буду им благодарен, как президент, потому что мы сможем вернуть больше своих пленных. И второе – это то, что делают с врагом. Защищать свою жизнь путем уничтожения врага – это правило этой войны", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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