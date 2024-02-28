Будем вынуждены отступать, пока в армии не будет вооружения и человеческого ресурса, – Гудыменко

У россиян есть преимущество на фронте в результате накопления достаточных для наступления человеческих и технических ресурсов. Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас".

"На Авдеевском направлении враг использует все, что может, начиная от КАБов до пехотного штурма малыми группами. Поэтому теперь мы срочно строим следующую линию обороны, удаленную от Авдеевки, ведь россияне пытаются закрепить свой успех. Стратегически отход от Ласточкиного означает, что ползучее наступление, россияне продолжают владеть инициативой. Соответственно, она будет развиваться и дальше, пока у них есть живая сила и техника. Это будет происходить, пока с нашей стороны не появится то, что сможет изменить правила игры на поле боя. Так или у нас завтра каким-то образом появятся резервы и новейшее оружие, способные изменить ситуацию, или мы будем вынуждены отступать, пока у россиян не иссякнут ресурсы для этого наступления", – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, разговоры о возможном захвате Купянска и потере Харькова являются гипотетическими. Они направлены не на украинскую аудиторию, а на западных партнеров, чтобы последствия промедлений стали для них очевидными.

"Можно называть любой другой город и говорить о его потере. Если мы долго не будем получать помощь от западных партнеров, мы можем потерять Орехов – враг приблизится к Запорожью. То же с Купянском и Харьковом, то же с Временным Яром и территорией Донецкой области, Краматорском или Славянском. Россияне могут пойти в наступление, например, в Сумскую область. Нам не нужно предусматривать действия россиян, нужно делать все, чтобы перекрыть все возможности для продвижения. Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", – подчеркнул Юрий Гудыменко.