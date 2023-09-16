'Будет больше': Федоров анонсировал новые атаки на российские корабли

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в ближайшем будущем мир будет все чаще получать новости о новых крушениях кораблей российского военного флота. Украина вошла в фазу активного производства морских боевых дронов, а также тестирует системы искусственного интеллекта, которые позволят распознавать вражеские суда.

Слова украинского министра передает западное агентство Reuters. Федоров подчеркнул, что дронов будет больше, а кораблей у оккупантов соответственно меньше.

"В2023 году производство воздушных дронов в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. А до конца года оно увеличится в 120-140 раз", – заметил глава Минцифры.

Что касается искусственного интеллекта, внедренного в морские дроны, то он сейчас на стадии испытаний. Цель: обнаруживать надводные объекты на расстоянии нескольких километров и направлять к ним дроны, даже если внешняя связь будет нарушена мерами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", с которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Видео дня

А утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков". Оба судна получили значительные повреждения и не могут выполнять свои задачи в море.