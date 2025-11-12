'Будет больше': Зеленский рассказал об успехах применения дронов-перехватчиков во время отражения атак РФ. Видео

Результаты работы наших дронов-перехватчиков значительно возрастают. С начала ноября они уничтожили более 150 российских ударных БПЛА, в частности "Шахедов"; сбивания были и в ночь на 12 ноября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. На своем Telegram-канале он поделился видео, которое демонстрирует боевую работу украинских дронов-перехватчиков.

Президент отметил, что защитникам нашего неба приходится отражать обстрелы России почти каждую ночь.

"И вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией, мобильными огневыми группами уже значительно возрастают результаты у дронов-перехватчиков... Будет больше", – уверен он.

"Мы обязательно продолжим развивать технологию дронов-перехватчиков, обучать экипажи. Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами – совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее", – добавил Зеленский и поблагодарил всех, кто развивает это направление.

Что известно об украинских дронах-перехватчиках

Создание зенитных беспилотников происходило в Украине фактически с нуля, это было новой идеей. Теперь беспилотные системы Сил обороны участвуют в отражении массированных воздушных атак государства-агрессора РФ, в частности с использованием ирано-российских "Шахедов".

Наиболее известные дроны-перехватчики называются Sting, об их разработке впервые сообщалось в октябре 2024 года.

В июле Владимир Зеленский заявлял, что "есть четыре украинские компании, одна американско-украинская", которые изготавливают зенитные БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на среду, 12 ноября, Россия атаковала Украину 121 средством воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

