Россия атаковала Украину 121 БпЛА: силы ПВО обезвредили 90 вражеских дронов

В ночь на 12 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 121 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 12 ноября противник атаковал 121 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда и из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных средств поражения было около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, с 19:00 11 ноября до 09:00 12 ноября противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Что известно о последствиях российского террора

На Днепропетровщине под вражескими ударами находились несколько населенных пунктов. Артиллерией и БпЛА россияне атаковали Никополь и Покровскую громаду Никопольского района: горел частный дом.

На Синельниковщину враг направил беспилотники. В Васильковской громаде в результате вражеских ударов вспыхнул пожар в храме и подверглось разрушениям здание банка.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", – констатировал начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

В Черкасской области воздушная тревога была объявлена еще в начале суток 12 ноября.

"По вражеским целям работали силы и средства ПВО. В нашем небе в результате обезвредили три российских БпЛА. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, разрушений от падения обломков тоже нет", – подвел утром итоги громкой ночи начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

А вот Херсонщине повезло куда меньше. Как рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение суток (до 6 утра 12 ноября) под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились: Белозерка, Берислав, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Софиевка, Молодежное, Дарьевка, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Золотая Балка, Казацкое, Львово, Никольское, Миловое, Михайловка, Новокаиры, Новотягинка, Отрадокаменка, Ольговка, Понятовка, Токаревка, Тягинка, Червоный Маяк и город Херсон.

"Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили 3 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты повредили помещения предприятий, частный автомобиль и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров на данный момент нет", – рассказал Прокудин.

Он добавил, что из-за российских ударов за сутки в области ранения получили пять человек.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 4 Shahed-131/136", – рассказал Прокудин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты массированно атаковали Одесскую область дронами. На местах вспыхнули пожары, есть пострадавший.

Также стало известно, что российские войска атаковали Харьковскую и Сумскую области. Вражескими ударами повреждены жилые дома, пострадали люди.

