Будет дополнительный призыв? Данилов объяснил, чего ждать от ситуации с мобилизацией в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высшее военное командование обращалось к нему с предложением увеличить мобилизацию. Однако, несмотря на это, изменений в мобилизации не ожидается.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Украинского радио. Чиновник не исключает проведения дополнительного призыва, однако он будет проходить в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами.

"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности , касающиеся мобилизации", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что мобилизация в Украине проходит непрерывно, при этом учитываются потребности войска и стоящие перед ним задачи.

"У нас ни дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости людей, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, шум не надо поднимать, потому что все идет по плану, который сегодня есть", — рассказал секретарь СНБО.

В то же время, не исключено проведение дополнительного призыва. Однако он будет проходить согласно утвержденным в начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, заверил Данилов.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", — убеждает секретарь СНБО.

Также Данилов упомянул о проверках, продолжающихся в военно-врачебных комиссиях. Он пообещал, что о результатах проверок общество получит полную информацию.

"В ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будет рассматриваться этот вопрос. Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи или негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах , то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", – отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, какие категории граждан не подлежат мобилизации во время военного положения в Украине.

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