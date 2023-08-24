Какие категории граждан не подлежат мобилизации во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине идет общая мобилизация, которой подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять свой военный долг. Но есть исключения. Некоторые категории мужчин не подлежат призыву в военное время из-за состояния здоровья, вида деятельности или семейных устройств.

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Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет исчерпывающий перечень лиц, освобожденных от мобилизации, то есть определяет основания для освобождения от мобилизации. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Кто не подлежит призыву в военное время

По семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения).

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины - усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели - удерживающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе - если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход.

один из супругов, женщина или супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

По состоянию здоровья:

призыва не подлежат граждане с инвалидностью I-III степеней или непригодны к военной службе с исключением из учета по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК).

По виду деятельности:

граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;

народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники определенных органов - военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро , налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, некоторые категории чиновников

Если родственники погибли:

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Добавим, к близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Ранее сообщалось, что с середины осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИДа и других учреждений. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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