Будет 'хлопок'? Агенты 'Атеш' обнаружили ракетные склады оккупантов в Севастополе. Фото

Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку состава российских войск в Севастополе, находящегося во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что склад ракетного вооружения расположен у аэродрома Бельбек.

Эту информацию обнародовали в Telegram-канале движения "Атеш". По данным партизан, на этом складе находятся ракеты типа Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое может быть использовано для атак на мирные населенные пункты Украины.

Координаты расположения: 44,6876475; 33,5817732.

Агенты движения также сообщили, что оккупационные силы создали фальшивые склады с целью обмана сил обороны Украины. Однако партизаны разоблачили это и всю информацию передали соответствующим лицам.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты существенно сократили количество военных кораблей, проходивших через Керченский пролив. Сейчас на боевом дежурстве там находятся только суда береговой обороны.

Также агенты "Атеш" узнали, что во временно оккупированном Луганске захватчиков разместили на территории гостиницы "Турист". Там проживает личный состав так называемой народной милиции ЛНР и вооруженных сил РФ.

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