Число военных судов уменьшилось: украинские партизаны разведали обстановку в Керченском проливе. Фото

Российские оккупанты существенно сократили количество военных кораблей, проходивших через Керченский пролив. Сейчас на боевом дежурстве там находятся только суда береговой обороны.

Об этом сообщило подпольное движение "Атеш" в своем Telegram-канале. Украинские партизаны разведали ситуацию в районе Крымского моста и опубликовали соответствующие фото.

"Так, по нашей информации оккупанты существенно снизили количество военных судов, которые проходили через Керченский пролив. Сейчас в районе моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны чф рф, которые стоят на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов ", – сообщили партизаны.

Они отметили, что передали эту информацию Силам обороны Украины.

Подпольщики движения "Атеш" призвали уничтожить Керченский мост и, наконец остановить военные поставки оккупантов на юге Украины.

"Мы считаем, что этого объекта не должно быть. Вместе с вами мы сможем окончательно его уничтожить. Тем самым остановим военные поставки рашистов на юге Украины", – призвали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма украинские защитники уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны – в сети появились новые кадры атаки.

Постоянные атаки Украины отодвигают флот России к востоку Черного моря, ставя под угрозу контроль Москвы над Крымским полуостровом. С февраля 2022 года ЧФ РФ понес огромные потери.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, боевые миссии украинских военнослужащих в Черном море и территории временно оккупированного Крыма являются подготовкой к серьезной операции на украинском полуострове.

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