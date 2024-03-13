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Число военных судов уменьшилось: украинские партизаны разведали обстановку в Керченском проливе. Фото

Надежда Данищук
War
2 минуты
3,3 т.
Число военных судов уменьшилось: украинские партизаны разведали обстановку в Керченском проливе. Фото

Российские оккупанты существенно сократили количество военных кораблей, проходивших через Керченский пролив. Сейчас на боевом дежурстве там находятся только суда береговой обороны.

Об этом сообщило подпольное движение "Атеш" в своем Telegram-канале. Украинские партизаны разведали ситуацию в районе Крымского моста и опубликовали соответствующие фото.

Число военных судов уменьшилось: украинские партизаны разведали обстановку в Керченском проливе. Фото

"Так, по нашей информации оккупанты существенно снизили количество военных судов, которые проходили через Керченский пролив. Сейчас в районе моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны чф рф, которые стоят на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов ", – сообщили партизаны.

Они отметили, что передали эту информацию Силам обороны Украины.

Число военных судов уменьшилось: украинские партизаны разведали обстановку в Керченском проливе. Фото

Подпольщики движения "Атеш" призвали уничтожить Керченский мост и, наконец остановить военные поставки оккупантов на юге Украины.

"Мы считаем, что этого объекта не должно быть. Вместе с вами мы сможем окончательно его уничтожить. Тем самым остановим военные поставки рашистов на юге Украины", – призвали партизаны.

Число военных судов уменьшилось: украинские партизаны разведали обстановку в Керченском проливе. Фото

Как сообщал OBOZ.UA:

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По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, боевые миссии украинских военнослужащих в Черном море и территории временно оккупированного Крыма являются подготовкой к серьезной операции на украинском полуострове.

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