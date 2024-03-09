Бегство российского флота из Крыма ломает планы Путина – Newsweek

Постоянные атаки Украины отодвигают флот России к востоку Черного моря, ставя под угрозу контроль Москвы над Крымским полуостровом. С февраля 2022 года ЧФ РФ понес огромные потери.

Об этом пишет Newsweek. Отмечается, что спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения в Украину контроль Москвы над Крымом значительно ослаб.

"На резком контрасте с достижениями, которые Россия завоевала в материковой Украине за последние недели, Украина в основном выиграла битву в Черном море", – заявил вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Муретт.

Начиная с февраля 2022 года флот страны-агрессора понес огромные потери в результате действий Украины. В последнее десятилетие Россия намерена использовать свои черноморские базы в Крыму, чтобы направить российские атаки с моря на юг Украины.

Однако уже в начале войны Россия потеряла свой флагман "Москва" в результате атаки ракетами "Нептун" украинского производства. К тому же Киеву удалось уничтожить российскую подлодку класса Kilo "Ростов-на-Дону" во время удара ракетами Storm Shadow по Севастополю в сентябре 2023 года. Кроме того, украинские военно-морские беспилотники уничтожили российский ракетный корвет "Ивановец" в феврале 2024 года и успешно атаковали несколько десантных кораблей.

В середине февраля Киев заявил, что потопил большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи города Алупка, юго-восточнее российской военно-морской базы в Севастополе. Атака еще больше сократила относительно дефицитный флот России десантных кораблей.

Украина расширила свой доступ к восточному Крыму, включая российский порт Феодосия и жизненно важный Керченский мост, соединяющий остров с Краснодарским краем России.

Несколькими днями позже украинская военная разведка опубликовала кадры, на которых видно, как домашние водные беспилотники "Магура V5" врезаются в "Сергей Котов", один из четырех российских патрульных кораблей проекта 22160. По словам Киева, судно находилось у Керченского пролива, а местные источники сообщили о перекрытии Керченского моста на ночь.

Судно "получило повреждение корма, правого и левого бортов", – добавили разведчики в соцсетях.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в декабре 2023 года заявил, что Кремль потерял 20 процентов своего Черноморского флота и добавил, что доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению.

"У России нет другого выбора, кроме как двигаться на восток. Но таким образом Москва теряет контроль над Крымом", – сказал Дэниел Райс, бывший специальный советник командующего Вооруженными силами Украины, ныне являющийся президентом Киевского американского университета.

Россия вынуждена была расширить свою портовую инфраструктуру в восточном Черном море, поскольку ее объекты вокруг Крыма, такие как ее главная база в Севастополе, находятся под угрозой. Москва теперь гораздо более осторожно держит свои новые, большие корабли в Крыму. Несколько из них были передислоцированы в Новороссийск. Также сообщалось, что Кремль планирует новую военную базу в порту Очамчире в Абхазии, сепаратистском регионе Грузии. Это поставило бы российские черноморские активы еще дальше береговой линии Украины.

"Двумя основными преимуществами России к вторжению, по-видимому, были контроль над воздушным пространством и контроль над военно-морскими силами в Черном море – оба они потеряли", – сказал Райс.

Но это не значит, что Украина получила контроль над этими территориями. Россия все еще доминирует на большей части Черного моря, даже если она сдержана в северо-западной части акватории. Пока это "серая зона", где ни одна страна не может установить безоговорочный контроль.

Как стало известно ранее, российская террористическая армия уже четыре дня не выводит корабли в акваторию Черного моря. Более того, ракетоносители вражеского флота находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно утопили с помощью морских дронов Magura V5.

В середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины левого борта и утонул.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

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