Не дежурят уже четыре дня: оккупанты убрали корабли с Черного моря

Российская террористическая армия уже четыре дня не выводит корабли в акваторию Черного моря. Более того, ракетоносители вражеского флота находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

В то же время россияне продолжают терроризировать жителей юга Украины другими средствами поражения. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

По информации военных, в Азовском море на боевом дежурстве остается один корабль вражеского флота. В Черном море четвертые сутки подряд вывода российских кораблей не зафиксировано.

Также в Силах обороны юга Украины отметили, что ракетоносители Черноморского флота РФ уже 20 суток подряд находятся в пунктах базирования.

При этом путинские войска продолжают активно использовать артиллерию и авиацию на юге Украины. Вместе с тем, оккупанты активно проводят аэроразведку, продолжают давление артиллерией, применяют большое количество ударных дронов разных типов. Кроме того, военные отметили, что впервые за десять дней россияне решились направить управляемую авиабомбу из самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона по жилой пятиэтажке.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно потопили с помощью морских дронов Magura V5.

В середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии со другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины по левому борту и утонул.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

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