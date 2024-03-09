Инициатива в Черном море на нашей стороне, – представитель ВМС

Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий прогнозировать достаточно сложно, поскольку враг адаптируется к новым вызовам и по-прежнему имеет сильный корабельный состав Черноморского флота.

"Соответственно, планировать новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится более подробно и слаженно", – пояснил Плетенчук.

Однако он добавил, что Украина может сегодня диктовать свои условия ведения боевых действий в море, поскольку удалось перехватить инициативу.

"По состоянию на сейчас у нас это получается, но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью", – сказал Плетенчук.

Напомним, 6 марта Плетенчук сообщал, что двое суток подряд ВМС ВСУ не фиксировали боевых кораблей России в Черном море. Накануне отмечалось, что этот срок увеличился до 4 суток. А в порту оккупированного Севастополя присутствие вражеских судов сведено к минимуму.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черное море стало опасным для российского флота, хотя раньше этого нельзя было вообразить. Если западные партнеры дадут украинской армии все необходимое, она сможет одержать победу, что до сих пор тоже казалось невозможным.

– Британская разведка сообщила, что с начала полномасштабной войны Украина нанесла стране-агрессору России стратегическое поражение в Черном море. Это заставило Черноморский флот РФ передислоцировать свои основные подразделения в восточную часть акватории.