Украина нанесла РФ стратегическое поражение в Черном море – британская разведка

С начала полномасштабной войны Украина нанесла стране-агрессору России стратегическое поражение в Черном море. Это вынудило Черноморский флот РФ передислоцировать свои основные подразделения в восточную часть акватории.

Также это позволило Украине защитить свои морские торговые пути. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети Х.

В начале войны Черноморский флот РФ сохранял свободу маневра на всей территории Черного моря. В частности, враг свободно перемещал свои корабли в северо-западной части моря.

Ситуация изменилась после успеха Украины в использовании асимметричных альтернатив отсутствию традиционного флота. Украинские войска начали наносить удары по вражескому флоту управляемыми ракетами и надводными беспилотниками.

На данном этапе такие действия вынудили подразделения Черноморского флота РФ передислоцировать свои основные районы боевых действий в восточную часть Черного моря. При этом оборонительная позиция оккупантов на море сейчас не работает по назначению.

В британской разведке отметили, что на стратегическом уровне подход Украины лишил РФ возможности атаковать морские торговые пути. Это в свою очередь привело к увеличению экспорта, доведя его до довоенного уровня.

Напомним, за время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Потоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подлодка.

Ранее сообщалось, что среди последних потерь Черноморского флота РФ – его "гордость": ракетный катер "Ивановец". Его в Крыму 1 февраля уничтожили спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в России уволили командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Вероятнее всего, причиной стали успехи Украины в уничтожении российских военных кораблей в Черном море.