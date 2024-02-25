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Украина нанесла РФ стратегическое поражение в Черном море – британская разведка

Алексей Лютиков
War
1 минута
5,9 т.
Украина нанесла РФ стратегическое поражение в Черном море – британская разведка

С начала полномасштабной войны Украина нанесла стране-агрессору России стратегическое поражение в Черном море. Это вынудило Черноморский флот РФ передислоцировать свои основные подразделения в восточную часть акватории.

Также это позволило Украине защитить свои морские торговые пути. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети Х.

В начале войны Черноморский флот РФ сохранял свободу маневра на всей территории Черного моря. В частности, враг свободно перемещал свои корабли в северо-западной части моря.

Ситуация изменилась после успеха Украины в использовании асимметричных альтернатив отсутствию традиционного флота. Украинские войска начали наносить удары по вражескому флоту управляемыми ракетами и надводными беспилотниками.

На данном этапе такие действия вынудили подразделения Черноморского флота РФ передислоцировать свои основные районы боевых действий в восточную часть Черного моря. При этом оборонительная позиция оккупантов на море сейчас не работает по назначению.

В британской разведке отметили, что на стратегическом уровне подход Украины лишил РФ возможности атаковать морские торговые пути. Это в свою очередь привело к увеличению экспорта, доведя его до довоенного уровня.

Украина нанесла РФ стратегическое поражение в Черном море – британская разведка

Напомним, за время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Потоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подлодка.

Ранее сообщалось, что среди последних потерь Черноморского флота РФ – его "гордость": ракетный катер "Ивановец". Его в Крыму 1 февраля уничтожили спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в России уволили командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Вероятнее всего, причиной стали успехи Украины в уничтожении российских военных кораблей в Черном море.

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