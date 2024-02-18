В России уволили командующего ЧФ РФ после того, как ГУР уничтожило десантный корабль 'Цезарь Куников' – британская разведка

В России уволили командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Вероятнее всего, причиной стали успехи Украины в поражении российских военных кораблей в Черном море.

Уволен Соколов был 15 февраля – на следующий день после затопления российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Об увольнении командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова ряд российских СМИ сообщили 15 февраля. В британской разведке это кадровое решение связали с успехами Украины в "демилитаризации" вражеского флота. "Последней каплей" могло стать затопление накануне, 14 февраля, БДК "Цезарь Куников".

"По аналогии с его (Соколова. – Ред.) предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, является результатом успехов Украины в потоплении разных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении", – считают в разведке Британии.

Там также констатировали, что минобороны РФ информацию об увольнении Соколова не комментировало. Однако его уже заменил в должности бывший заместитель вице-адмирала Сергей Пинчук. Он будет командовать Черноморским флотом РФ до завершения внутреннего расследования по затоплению "Цезаря Куникова".

Напомним, ранним утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Для атаки были применены морские дроны-камикадзе MAGURA V5.

Корабль получил пробоину в левом борту, накренился, а затем пошел ко дну в районе Алупки.

Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она, по данным разведки, оказалась безуспешной.

Экипаж этого корабля составлял 87 человек.

Между тем эксперты рассказали, сколько БДК осталось у оккупантов в Черном море после потери "Цезаря Куникова".