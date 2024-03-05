Черное море стало опасным для российского флота, – министр обороны Британии

Черное море стало опасным для российского флота, хотя раньше этого нельзя было вообразить. Если западные партнеры дадут украинской армии все необходимое, она сможет одержать победу, что до сих пор также казалось невозможным.

Об этом написал в соцсети Х министр обороны Грант Шаппс. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что Украина добьется успеха, таким образом прокомментировав видео Главного управления разведки МОУ, на котором показано уничтожение патрульного корабля ЧФ "Сергей Котов".

"Черное море не безопасно для путинского флота. До недавнего времени это было невозможно представить. Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, в чем они нуждаются, храбрость и мастерство украинских Вооруженных сил могут разблокировать победы, которые когда-то считались невозможными", – считает британский министр.

Напомним, утром 5 марта морские дроны украинского производства Magura поразили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры уничтожения российского военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Из-за попадания дрона MAGURA V5 в борт вражеского судна прогремел мощный взрыв, после чего часть корабля охватило пламя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным ГУР, в результате поражения патрульного корабля "Сергей Котов" ЧФ РФ было безвозвратно ликвидировано 7 оккупантов, находившихся на борту судна. Еще 6 членов экипажа получили ранения.

– В результате атаки с двух сторон на корабле взорвалась артиллерийская установка АК-176. Кроме самого корабля, был уничтожен также бортовой вертолет Ка-29.

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