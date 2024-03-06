В Черном море второй день нет российских боевых кораблей – ВМС Украины

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины не фиксируют боевые корабли России в Черном море в течение последних двух дней. А в порту оккупированного Севастополя присутствие вражеских судов сведено к минимуму.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга 6 марта. Следует отметить, что вчера и сегодня в Черном море вообще нет присутствия российских боевых кораблей. Они вынуждены находиться в восточной части Черного моря", – сказал он.

Спикер добавил, что враг использует военно-морскую базу в Новороссийске в Краснодарском крае РФ и рассредоточивает свои корабли между портами Сочи – Туапсе.

Также, по данным ВМС Украины, известны планы Москвы по размещению судов в Абхазии.

Относительно оккупированного Севастополя присутствие российских кораблей в тамошних портах сведено к минимуму.

"Иногда туда заходят некоторые единицы. Все равно большинство кораблей были вынужденно передислоцированы именно в восточную часть Черного моря", – рассказал Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 5 марта Силы обороны Украины поразили корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива. Стоимость судна составляет около 65 млн долларов. Операцию провело спецподразделение ГУР Group 13 при помощи морских дронов Magura V5.

– В сеть попало видео поражения. Кадры операции показали также в военной разведке.

– По данным ГУР, оккупанты хотели разместить на "Сергее Котове" ЗРК. Этот корабль вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на Змеиный.

– Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что россияне успели провести частичную эвакуацию экипажа. На пристань прибыли около десятка скорых. У оккупантов по меньшей мере шесть раненых и семь погибших. Всего на борту "Сергея Котова" могло находиться до 80 человек.

– Во время атаки на "Сергея Котова" враг потерял также бортовой вертолет Ка-29 и артиллерийскую установку АК-176.

– В разведке Великобритании констатировали, что за пять недель Украине удалось потопить три военных корабля РФ. Это позволяет Силам обороны продолжать ограничивать маневры Черноморского флота РФ.

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