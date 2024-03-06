Украина ограничивает маневры РФ: разведка Британии оценила последствия уничтожения корабля 'Сергей Котов'

За последние пять недель украинским войскам удалось потопить три военных корабля России. Это позволяет Украине продолжать ограничивать свободу маневра Черноморского флота РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании. 5 марта Главное управление разведки Украины объявило о потоплении российского патрульного корабля "Сергей Котов" у Керченского пролива в восточной части Черного моря.

Это стало возможным благодаря использованию украинских морских беспилотников Magura V5. Эти же дроны использовались при атаках на другой российский корабль, "Цезарь Куников", 14 февраля 2024 года.

По информации британского ведомства, Сергей Котов присоединился к Черноморскому флоту России только в июле 2022 года. Этот корабль также стал третьим затонувшим за последние пять недель судном Черноморского флота.

" Вероятно из-за потерь ЧФ 15 февраля 2024 года был отправлен в отставку командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМФ России в Черном море", - подчеркнули британские разведчики.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль "Сергей Котов". Его стоимость составляет около 65 млн долларов. Подробности уничтожения очередного вражеского судна раскрыли в ГУР.

Также в сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения российского корабля в Крыму. Кадры сделки показали также в военной разведке Украины.

По данным ГУР, Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК. Этот корабль участвовал вместе с крейсером Москва в атаке на острове Змеиный. Он достаточно новейшей разработкой государства-агрессорки. На боевое дежурство корабли такого типа стали только после 2018 года.

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, во время ночной атаки россияне успели провести частичную эвакуацию экипажа. На пристань прибыли около 10 машин скорой помощи. Позже в ГУР рассказали о по меньшей мере шести раненых и семи погибших русских моряках. Всего на борту их могло находиться до 80 человек.

Кроме собственно корабля, во время атаки на Сергея Котова оккупанты потеряли также бортовой вертолет Ка-29 и артиллерийскую установку АК-176.