'Это наше Черное море': Буданов рассказал о подготовке к серьезной операции в Крыму

Боевые миссии украинских военнослужащих в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма являются подготовкой к серьезной операции на украинском полуострове. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сейчас защитники проверяют правильность утверждений о путях подхода и ухода из Крыма.

Кроме того, таким образом воины показывают украинцам в Крыму, что их не предали и не забыли. Об этом Буданов рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

Начальник ГУР отметил, что осуществленные подразделениями военной разведки боевые миссии в Черном море и в Крыму имеют большое значение. Кроме подготовки к серьезным операциям на территории полуострова, защитники таким образом показывают украинцам в Крыму, что о них не забыли.

"Это все – подготовительные меры по серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли. Есть люди, которые любят Украину, но считают, что их предали. Таких людей много, очень много там осталось", – сказал Буданов.

Разведчики в документальном фильме рассказали о ключевых операциях на юге Украины в 2022-2023 годах. В частности, бойцы спецподразделения "Шаман" вспомнили, как воспользовались невнимательностью оккупантов и переправились на левый берег Днепра в Херсонской области

Командир спецподразделения с позывным "Шаман" рассказал, что когда защитники поняли, что противник недостаточно осведомлен в обстановке, была совершена переправка личного состава на левобережье Херсонщины.

"разу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен", – вспоминает военный.

Кроме того, летом 2023 года украинские бойцы вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а затем принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".

"У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши вышки, наш Крым, наш Змеиный остров", – заявил командир спецподразделения ГУР МО Украины.

Напомним, в ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма украинские защитники уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны – в сети появились новые кадры атаки.

Ранее сообщалось, что постоянные атаки Украины отодвигают флот России к востоку Черного моря, ставя под угрозу контроль Москвы над Крымским полуостровом. С февраля 2022 года ЧФ РФ понес огромные потери.

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