Будет ли возвращать ЕС мужчин мобилизационного возраста в Украину: еврокомиссар выступила с заявлением

Граждан Украины мужского пола призывного возраста не будут выселять с территории Европейского Союза принудительно. В ЕС подчеркнули, что не будут применять дифференцированный подход к украинским беженцам по полу, возрасту, военной призывной состоятельности.

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Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью Радио Свобода. По ее словам, такой подход невозможен согласно директиве о временной защите.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", – подчеркнула Йоханссон, отвечая на вопрос, смог бы ЕС помочь Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы.

Сейчас в ЕС находится 4,5 млн украинцев, на которых распространяется директива о временной защите, и эта цифра умеренно растет.

"Прирост – около 10 тыс. в неделю, и мы также видим, как люди возвращаются. Однако количество людей, на которых распространяется директива о временной защите, постоянно растет. Это не резкое повышение, но рост есть", – сообщила Йоханссон.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан из-за границы. По его словам, нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, выехавших за границу. В то же время он отметил, что взрослых украинцев и детей необходимо возвращать в страну без принуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Швеции решили резко увеличить выплаты беженцам, которые хотят покинуть страну. За возвращение на родину им готовы платить до 350 тыс. шведских крон (около $34 тыс., или более 1,5 млн гривен).

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