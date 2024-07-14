Будет на два месяца насыщенной работы: Татьяна Чорновол поблагодарила Порошенко за привезенные ей FPV-дроны

Петр Порошенко, доставивший технику бригадам на Юг, сделал Татьяне Чорновол самый желанный подарок. Он ей привез 100 качественных дронов-камикадзе.

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По словам Татьяны, ничего лучше она в жизни не получала. Об этом она сказала в видео, снятом на южном направлении.

Черновол сразу же по-деловому распаковала и разглядела сюрприз.

"Мне сегодня привезли FPV-дроны – камикадзе. Мы еще не смотрели, чем они здесь наполнены. Но даже я держу это в руках – это дрон чрезвычайного качества. Во-первых, здесь встроена плата по инициации. Это дополнительная сохранность. Потому что я включаю инициацию боеприпаса на пульте. То есть я "взлетаю" – он не включен, а когда уже летит, я пролетаю наших, над врагом на пульте включаю, и это значит, что уже при ударе у меня сработает БК. И эта встроенная плата инициации – это супер. Потому что всегда со всеми приходящими к нам дронами мы очень мучаемся, чтобы достать эти платы", – рассказывает военная и добавляет: бывают случаи, когда не очень качественные дроны взрываются прямо над головами наших бойцов.

"Вижу, что у дрона очень хорошие пропы. Такие твердые пропы – это означает, что дрон будет стабилен во время полета. А это для дрона важно. Очень в последнее время мы мучились с антеннами. Покупаем эти вещи. То есть приходит какой-то дрон, все, что нужно для улучшения – покупаем за боевые. Антенны невозможно купить в стране. А тут, я вижу, стоит эта антенна. Я уже по внешнему виду разбираюсь, что это хорошая антенна", – отмечает Чорновол.

"А особенно тепло от того, что Порошенко заботится о моей жизни. Сегодня разбирала коробки, нашла, что кроме дронов, в одной – наземная станция управления, а там кабель – 30 метров плюс еще 30 метров присоединения. То есть пилот может быть от станции на 60 метров. Что это значит. Это означает дополнительные бонусы выживания, потому что именно станция это место вражеского поражения фвишников. Чтобы вы поняли, я работала на 15 метрах. Это очень мало, это по сути рядом, потому что станция поднимается на высоту. И было у нас, что по станции прилетело враждебное фпв. Хорошо, что фпв, а не ракета или каб, часто у нас на линии случается с фпвишниками", – рассказала Чорновол в соцсетях.

"Мы пытались продлить эту дистанцию. Купить качественный провод тяжело. Не качественная потеря сигнала. Добились 30 метров, враждебная фпв нам его покромсала и снова работали на 15. А здесь 30 и 30. Это очень важно", – отмечает Татьяна.

"Для меня это – удивительный подарок. Вот у меня расчет, один экипаж: я – первый пилот, Витя – второй пилот, Макс – сапер. Еще у нас есть инженер, который обслуживает, чтобы все это доносилось до врага – перепаивает, переставляет. Это у нас экипаж. Но так было, что временно ко мне бригада отправила еще два экипажа. И у нас на три экипажа было 30 дронов в месяц. 30 дронов это и для одного экипажа мало", – говорит Таня.

"Мы работаем очень аккуратно. Для нас дроны – это ценность. Мы стараемся делать так, чтобы каждый дрон долетал до цели. Вот это – на два месяца работы у меня будет дополнительно. Это будет два месяца столь насыщенной работы. Это будет просто класс", – не скрывает эмоций Чорновол.

Стоимость только этой партии дронов – 1 млн 400 тыс. грн. Бойцы говорят: эффективность использования будет как минимум 60%. А это означает десятки уничтоженных оккупантов и сожженная вражеская техника.

Татьяна Черновол убеждена: предпосылка украинской победы в повышении профессионализма армии, новейшем оружии и постоянном развитии. "Команды, которые постоянно учатся, постоянно работают с новым оборудованием. Потому что FPV-шки постоянно меняются. За эти полгода, которые мы работаем с FPV, начинающих уже никуда не долетят", – констатирует Чорновол.

"Это будущее нашей армии, должны быть профессиональные команды с оружием. Команды, жалеющие своих людей. Командиры, которые понимают, что людей надо развивать. Мы победим – мы обречены победить", – убеждена Татьяна Чорновол.