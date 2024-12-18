'Будет на повестке дня': Рютте заверил, что в НАТО знают о потребности Украины в 19 системах ПВО

В НАТО знают о потребностях Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и рассмотрят этот вопрос в повестке дня. В Альянсе пообещали доставить нашей стране 19 систем ПВО.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Зеленским. Он отметил, что ознакомлен с запросом от Киева по ПВО.

"Мы знаем о вашей просьбе, Владимир. Я думаю, девятнадцать систем будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет в повестке дня", – сказал Рютте.

Генсек также оценил данско-литовскую инициативу, которая планирует не только покупать оружие для ВСУ, но и покупать его в Украине. Рютте назвал это действенным способом поддержать Украину.

"И это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Так что это очень практичный способ поддержать вас. Следовательно, все это будет в повестке дня сегодняшнего вечера", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский также отметил, что усиление противовоздушной обороны будет среди ключевых тем в его переговорах с лидерами европейских стран в Брюсселе. Он намерен встретиться с президентами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина могла бы усилить собственное ПВО и дальнобойные возможности, производя технику и боеприпасы по западным лицензиям на своей территории. Для этого нужно только, чтобы партнеры предоставили такие лицензии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!