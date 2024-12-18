'Дайте нам лицензии': Зеленский заявил о готовности Украины производить дальнобойные ракеты и системы ПВО

Украина могла бы усилить собственную противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, изготовляя технику и боеприпасы по западным лицензиям на собственной территории. О таком желании заявил президент Владимир Зеленский.

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Во время прямой линии с читателями французской газеты Le Parisien он указал на важности помощи нашей стране. Партнеры должны инвестировать в усиление возможностей Украины и делиться с нами технологиями, ведь это вклад в безопасность Европы.

"Мы должны иметь самую современную и полную противовоздушную оборону. Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы своевременно производить эти системы, потому что они уже развернуты. Это нормально. Дайте нам лицензию! Мы будем производить собственное оружие, в том числе ракеты, и системы обороны", – сказал президент.

Говоря о поддержке нашей страны, он указал: "Если война продолжается, это не значит, что помощи для Украины слишком много. Напротив, это означает, что помощи недостаточно".

Зеленский объяснил, что Россия, если Украина проиграет, нападет на другие европейские государства. Под угрозой даже члены НАТО.

По словам президента, "это неизбежно". "Она [Российская Федерация] будет двигаться вперед еще быстрее, осознавая, что победила одну из самых закаленных в боях армий на европейском континенте. Начиная с 2014 года и первых оккупаций наших территорий, мы приобрели военный опыт, которого нет в большинстве европейских армий", – пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Украинские военные инженеры значительно усовершенствовали американские бронетранспортеры М113, переданные нам в рамках международной помощи. Благодаря новшествам эти боевые машины получили большую эффективность и безопасность для экипажа.

– Министр обороны Рустем Умеров заявил, что "Силы обороны превращаются в одну из наиболее технологичных армий мира".

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