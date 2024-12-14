Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113: что изменилось

Украинские военные инженеры значительно усовершенствовали американские бронетранспортеры М113, прибывшие в Украину в рамках международной помощи. Благодаря новшествам эти боевые машины получили большую эффективность и безопасность для экипажа.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. Ключевым обновлением стала установка дистанционно управляемого модуля Таврия 14.5/7.62, разработанного украинскими специалистами.

Этот модуль оснащен двумя пулеметами калибра 14.5 мм и 7.62 мм, что существенно повышает огневую мощность бронетранспортера.

Главное преимущество модуля – возможность управления огнем изнутри бронемашины. Пулеметчик больше не рискует, находясь в открытой позиции на броне, как это было раньше, когда основным вооружением М113 был пулемет калибра 12.7 мм. Теперь боец ведет огонь дистанционно, используя монитор для наблюдения за полем боя.

"Теперь благодаря новому модулю, состоящему из двух пулеметов калибра 14.5 и 7.62 мм, пулеметчик ведет огонь из середины бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Минобороны призывает украинских производителей и разработчиков военной техники активно вовлекаться в процесс модернизации техники и вооружения. По всем вопросам можно обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники по электронному адресу: [email protected].

Напомним, вооруженные силы Украины теперь имеют на вооружении украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning 12.7 под названием Droid TW 12.7. Его официально кодифицировали и допустили в эксплуатацию нашими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны партию новых дронов-ракет "Ад". Их дальность составляет 700 км, так что новое оружие не уступает российским ракетам.

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