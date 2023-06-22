"Будет очень серьезный ответ": коллаборант Сальдо попытался пригрозить за удар по мосту в Чонгаре, но оконфузился. Видео

Украинец-предатель, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо пообещал "очень серьезный ответ" за атаку по Чонгарскому мосту. Он озвучил соответствующее "предупреждение" заикаясь, кроме того, пригрозил не только Украине, но и Молдове.

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Этот ролик коллаборант записал утром 22 июня. Напомним, что взрывы на мосту прогремели около 5:00 четверга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так называемый временно исполняющий обязанности "главы Херсонской области" заявил, что России известны координаты мостов в Одесской области, а также в селе Джурджулешты – это населенный пункт в Кагульском районе Молдовы на границе с Румынией и Украиной.

"Еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае режимом Ющенко в свое время еще, – все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный", – сказал Сальдо.

Напомним: гауляйтер заявлял, что удары по мосту в Чонгаре, на админгранице Херсонской области и Крыма, якобы были нанесены Вооруженными силами Украины ракетами Storm Shadow британского производства. Сальдо в духе российской пропаганды жаловался, что это было сделано "по указке Лондона".

При этом он признал, что на мосту есть разрушения. По словам пособника страны-агрессора, сообщение с Крымом продолжается, так как "есть другие пути, пусть и немного более длинные".

"Все проблемы будут решены", – обещал Сальдо и сказал, что ремонтные работы уже начались.

Как писал OBOZREVATEL:

– После взрыва, который прогремел рано утром 22 июня на Чонгарском мосту, над местом поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру.

– Россиян возмутила атака по мосту. Жертвы пропаганды потребовали мести – ударов по Украине, а также по территории Великобритании.

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