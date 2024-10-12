'Будет отдельная резолюция ПАСЕ': в Раде заверили, что Украина будет коммуницировать об убийстве Рощиной на всех международных площадках

Украина будет рассказывать об убийстве россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной на всех международных площадках. В частности, будет добиваться отдельной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о находящихся в плену у оккупантов журналистах.

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Относительно расследования обстоятельств гибели Рощиной, которая находилась в плену РФ с августа прошлого года, оно будет возможно только после того, как тело журналистки вернут в Украину. Об этом заявила заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук, сообщил Укринформ.

"Украина будет на всех международных площадках рассказывать об этом случае, об этом фактически убийство украинской журналистки. Мы продолжим, безусловно, в ПАСЕ соответствующую адвокационную работу и будет отдельная резолюция именно о пленных журналистах. И, безусловно, я буду инициировать как докладчик по этому вопросу, слушание в ПАСЕ, чтобы этот ужасный случай с Викторией услышали абсолютно все представители – депутаты ряда стран членов СЕ", – подчеркнула нардеп.

В то же время, когда Кравчук спросили о проведении полного расследования обстоятельств смерти Виктории Рощиной в РФ, она отметила, что установить, как умерла журналистка, можно будет только после того, как ее тело оккупанты вернут Украине.

Журналистка Виктория Рощина работала в редакции hromadske и была внештатным автором ряда других украинских медиа. В конце июля 2023 года она выехала из Украины в Польшу, с целью добраться до временно оккупированной территории Украины.

Начиная с 3 августа связь с ней оборвалась.

О судьбе Рощиной долго ничего не было известно – пока в апреле 2024 года российская сторона не признала, что удерживает журналистку в плену.

С тех пор Украина добивалась включения 27-летней девушки в списки на обмен – и, наконец, как отметил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, Россия согласилась вернуть Рощину. В рамках подготовки к обмену журналистку уже этапировали из Таганрога в московскую тюрьму "Лефортово", откуда она должна была вернуться уже в Украину.

Однако на днях отец Рощиной получил ответ от российского минобороны на свое обращение от 28 августа: в ответе мужчине сообщали, что его дочь умерла во время этапирования 19 сентября 2024 года – не указав причины смерти. Также в ответе оккупанты отметили, что ее тело вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных".

6 октября Рощиний должно было исполниться 28 лет.

Открытое ранее Службой безопасности Украины производство по исчезновению журналистки переквалифицировано по статье о военном преступлении, соединенном с умышленным убийством.

Укринформ добавляет, что в плену РФ находятся 29 украинских журналистов.

Напомним, о смерти журналистки Виктории Рощиной в российском плену стало известно 11 октября. оккупанты заявили, что умерла она во время этапирования в Москву.

В Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе отреагировали на смерть в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. В многочисленных заявлениях убийство девушки трактовали как еще одно доказательство репрессий, применяемых к украинцам государством-агрессором Россией, а также вопиющим наступлением РФ на свободу слова.