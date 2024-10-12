'Будет рассматриваться как акт войны': Байден предупредил Иран о возможном покушении на Трампа

Президент США Джо Байден предостерег Иран о последствиях в случае покушения на Дональда Трампа или других бывших американских чиновников. Он отметил, что подобные действия будут расцениваться как акт войны.

Видео дня

Об этом сообщает The Washington Post. Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт отметил, что Вашингтон уже много лет отслеживает иранские угрозы в адрес Трампа, начиная со времени его президентства.

США предостерегли Иран о серьезных последствиях в случае покушения на Дональда Трампа и бывших чиновников, в том числе экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, бывшего госсекретаря Майка Помпео и спецпредставителя администрации Трампа по Ирану Брайана Хука. Помпео и Хук находятся под защитой государства.

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", – сказал Саветт.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Байден передал предупреждение "на высшем уровне" правительству Ирана, призывая прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников, поскольку в США такие действия будут рассматриваться как акт войны.

Ранее сообщалось, что команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа требует беспрецедентных мер безопасности для политика. В частности, они хотят, чтобы Трамп летал военными самолетами в течение последних недель предвыборной кампании. Также они просили расширить ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, которые проводит республиканец.

Напомним, что 13 июля 2024 года было совершено покушение на Трампа, когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экспрезидент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!