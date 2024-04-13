Будет рекорд? Коваленко указал на нетипичные потери у оккупантов в апреле 2024 года

Оккупационная армия Российской Федерации в апреле может установить рекорд по количеству потерянных на войне против Украины боевых бронированных машин. Враг меньше чем за полмесяца потерял 424 ББМ – это больше, чем за весь сентябрь 2023 года.

В октябре количество подбитых и уничтоженных ББМ противника выросло и с тех пор превышало 500 в месяц. А в сентябре 2023-го и в феврале 2024-го это количество было чуть больше 800. Инфографикой поделился на своем канале в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он заметил, что по количеству пораженных ББМ россиян "может вырисоваться новый рекорд".

Хотя подразделения захватчиков не укомплектованы боевыми бронированными машинами в соответствии с нормами страны-агрессора, в апреле именно эта техника применяется чаще при штурмовых действиях, нежели танки.

Коваленко связал это с тем, что по всем основным активным направлениям командование противника "пытается максимально форсировать события и использует резервы".

"Хотя, все-равно, увеличение применения столь дефицитной компоненты не связано с неким резким увеличением их производства и восстановления. Более того, наводнения в России могут создать ситуативные трудности в этих поставках и даже производстве. Увидеть "Курганмашзавод" под водой будет одним удовольствием!" – пошутил эксперт.

Как писал OBOZ.UA, согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 12 апреля наши защитники ликвидировали 47 боевых бронированных машин войск РФ. Также было убито и ранено 1030 захватчиков.

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