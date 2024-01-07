Будет следующей: экс-директор ЦРУ назвал страну, на которую Россия нападет, если выиграет войну

В случае поражения Украины в войне государство-террорист Россия не остановится на достигнутом. Ее следующими целями может стать Молдова или одна из стран Балтии.

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Такое мнение высказал бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус в эфире CNN. Он согласился с мнением о том, что линия обороны НАТО сегодня находится на границе между Украиной и Россией.

"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей под прицелом окажется Молдова, а может быть, и одна из стран Балтии", – отметил экс-глава ЦРУ.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США Джо Байдена сомневаются в желании российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине. Глава Кремля, как отметили в Белом доме, не похож на человека, желающего мирных переговоров.

Американская газета The New York Times на днях писала, что Путин, по меньшей мере, с сентября через посредников посылает Западу сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня в Украине, что будет предусматривать замораживание нынешней линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что война России против Украины в 2024 году не будет развиваться линейно. Накануне выборов Путина, назначенных на март, Кремль может поднимать ставки – как непосредственно на фронте, так и гибридным путем.

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