''Будни оккупации'': в Мариуполе люди в мороз вынуждены часами стоять в очередях за едой. Фото

Россия продолжает издеваться над жителями временно оккупированного украинского Мариуполя. Люди вынуждены выстаивать многочасовые очереди на морозе, чтобы получить теплую пищу.

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Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Готовить себе самостоятельно горожане вынуждены на кострах, которые разводят во дворах.

"Мариуполь. Февраль 2023. Мороз. Сотни людей в многочасовой очереди за теплой едой. Будниь оккупации", – написал Андрющенко.

Он опубликовал фото огромных очередей, которые каждый день вынуждены выстаивать мариупольцы, чтобы не умереть от голода.

В то же время, украинский журналист Денис Казанский констатирует: пока пропаганда РФ уверяет, что Мариуполь "процветает" – люди пытаются выжить в нечеловеческих условиях.

"Люди всю зиму ютятся в полуразрушенной многоэтажке, газа нет, отопления нет, мусоропровод переделали в печку, чтобы как-то согреться, топят дровами, еду готовят во дворе на костре. В России на полном серьезе считают это "помощью Донбассу" и верят, что люди должны быть счастливы от того, что с ними сделали", – отметил он.

Напомним, накануне патриоты еще раз напомнили оккупантам, что Мариуполь – это Украина. Рискуя жизнями, мариупольцы распространили в городе листовки с оговоркой: ВСУ непременно уволят захваченный и разрушенный Россией город, а оккупантов не ждет ничего хорошего.

Также сообщалось, что оккупанты разместили на въезде в Мариуполь снайперов. Так захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города, не полагаясь исключительно на установленные там блокпосты. К подобным мерам россияне не прибегали даже в начале оккупации Мариуполя.