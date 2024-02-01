Будущее армии за вооружением, технологиями и пехотой, – Денис 'Редис' Прокопенко

В современной войне роль пехоты остается ключевой. Лучшее оружие Украины в войне с Россией – это, прежде всего, хорошо мотивированная и подготовленная пехота, вооруженная новейшей надежной техникой.

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Об этом заявил командир 12 бригады спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины подполковник Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом" в видео-обращении к делегатам военной конференции EstMil. tech 2024. Военная конференция прошла 25 января в столице Эстонии Таллине.

Командир "Азова" в своем видео-обращении объяснил основные аспекты современной полномасштабной войны с Россией.

Подполковник Денис Прокопенко сражается на фронте с 2014 года. Он отметил, что за эти почти 10 лет войны произошел колоссальный технологический прогресс в сфере автоматизированных систем управления боем и робототехники, что сделало войско более эффективным.

Казалось бы, с каждым годом роль солдата на поле боя имеет все меньшее значение. Но на практике мнение о том, что искусственный интеллект может полностью заменить живых солдат, оказалось ложным.

Командира "Азова" убежден, что в ближайшее время этого не произойдет, поэтому не нужно забывать о ключевой роли пехоты.

"Когда мы имеем дело с довольно сильным противником, концепция сетецентрической войны без хорошо подготовленной и дисциплинированной пехоты ошибочна. Ведь с началом полномасштабного вторжения открылся широкий фронт протяженностью в сотни километров, удерживаемый пехотой. И в случае ее плохой подготовки все технологии, в которые мы твердо верим, будут нивелированы", – объяснил командир "Азова".

"Столкнувшись с реальностью, мы плавно вернулись от концепции войны 4-го поколения к модели войны 3-го поколения, от тактики малых групп с асимметричными методами противодействия – до полномасштабной войны с танковыми прорывами и воздушными бомбардировками", – добавил он.

Если противник имеет хорошо развитую систему ПВО и мощную РЕБ, большинство новейших технологий не работают, заметил командир "Азова".

"Многие вещи работают в условиях, когда противник бегает в тапочках и ездит на верблюдах, но не работают против регулярных войск в большой сухопутной войне с преимуществом противника во всех аспектах, в том числе и в применении технологий", – подчеркнул Прокопенко.

Подполковник отметил, что "Азов" сделал для себя заключение, которое стало основной концепцией подготовки в бригаде: лучшее оружие – это мотивированный, хорошо подготовленный и дисциплинированный солдат, лучшим помощником которого является новейшая современная техника.

"Я считаю, что будущее за единой системой, которая включает всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего ценнейшего ресурса – пехоты", – заявил комбриг.

Как сообщал OBOZ.UA, командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис") заявил, что война в Украине будет продолжаться долго, поскольку Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит наше государство из своей сферы влияния. Он призвал украинцев взять в руки оружие или стать для армии надежным тылом.

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