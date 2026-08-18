Будут "индикаторы": Скибицкий оценил угрозу нового наступления России на Киевскую или Черниговскую области

Украинская разведка пока не видит признаков подготовки России к новому наступлению с севера, однако теоретически такая операция возможна. Ключевым фактором станет вероятная новая мобилизация в РФ, после которой страна-агрессор сможет сформировать ударную группировку.

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Об этом в интервью украинским медиа рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий. В то же время он подчеркнул, что соответствующие подготовительные меры скрыть не удастся, поскольку о них будут свидетельствовать определенные разведывательные индикаторы.

Предпосылка для нового наступления РФ с севера

Отвечая на вопрос о возможной подготовке России к новой наступательной операции с севера, в частности на Черниговском или Киевском направлениях, Скибицкий отметил, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от проведения мобилизации в РФ.

По его оценке, понять, решится ли Москва на новую волну мобилизационных мероприятий, можно будет только после выборов.

"Будут появляться индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий, скрытно провести мобилизацию в наше время невозможно. Но противник, так или иначе, готов к ней, ведь действует указ Путина ещё от 2022 года. До выборов они будут пытаться демонстрировать какие-то успехи на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после – возможно, будет мобилизация", – объяснил генерал-майор.

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Заместитель начальника ГУР отметил, что в случае проведения Россией новой волны мобилизации в этом году противник сможет сформировать мощную ударную группировку ближе к февралю следующего года. Это, в свою очередь, может создать условия для проведения новой наступательной операции, в частности в феврале.

"Может ли противник начать наступательные действия с севера в этом году? Теоретически да, но на практике нет условий, индикаторов, которые бы показывали, что они готовы к этой операции, нет войск для этого", – заверил он.

РФ сталкивается с дефицитом личного состава

В украинской разведке подчеркнули, что в настоящее время российская армия теряет больше военнослужащих, чем ежемесячно привлекает на контрактную службу.

В частности, в июне общие потери противника составили около 39 тысяч человек. В июле потери достигли как минимум 40 тысяч военных, тогда как контракты с минобороны РФ заключили около 36 тысяч человек в июне и 39 тысяч в июле.

В то же время численность российской группировки в Украине, по словам Скибицкого, существенно не меняется. В настоящее время она насчитывает около 670 тысяч военнослужащих боевого компонента и еще примерно 65 тысяч человек оперативного резерва.

В разведке отмечают, что без проведения мобилизации России будет сложно сформировать новые воинские соединения. В частности, российское командование планирует переформатировать имеющиеся боевые бригады в дивизии, однако для реализации этих планов ему не хватает личного состава.

"Россияне также столкнулись с проблемой при комплектовании сил беспилотных систем. Их военное командование полагало, что все студенты поспешат туда, а на самом деле выполнение плана по набору в силы БпС составляет всего лишь 30%. Они пытаются переводить личный состав из других видов и родов войск, но в целом набор проваливается", – объяснил он.

Генерал-майор отметил, что, по информации военной разведки, в этом году российское руководство планирует принять в армию около 409 тысяч новых военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Скибицкого, РФ готовится продолжать удары по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой. В частности, оккупанты уже разработали специальный дрон для поражения электроопор, который с помощью взрывного элемента способен перерезать металлические конструкции.

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