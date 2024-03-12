Будут ли блокировать карточки уклонистами и ограничивать право вождения в случае принятия нового закона: нардеп сообщил о важной правке

На заседании комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Украины была одобрена правка, исключающая из текста законопроекта о мобилизации весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства. Таким образом , снимаются предложения по замораживанию счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем для уклонистов.

Соответствующее решение было принято во вторник, 12 марта. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом, снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем", – говорится в сообщении.

За снятие этих ограничений проголосовали 7 депутатов комитета, а против выступили 6 из них.

После этого заседание было прервано, а затем и закрыто главой комитета. Продолжение заседания ожидается в среду, 13 марта.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в правительственном законопроекте о мобилизации в Украине будут расширены категории забронированных работников. Предусматривается пересмотр предприятий и организаций, которые могут бронировать своих работников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

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