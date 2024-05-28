Будут ли штрафовать военнообязанных, ранее не проходивших ВВК: разъяснение

Новый закон о мобилизации обязывает граждан Украины призывного возраста обновить свои учетные данные в ТЦК. Большинству из них придется также повторно пройти ВВК: во время военного положения вывод военно-врачебной комиссии сохраняет силу в течение года.

В то же время, санкции в отношении военнообязанных, которые ранее не проходили ВВК, применяться не могут. Подробности сообщают СМИ.

Действующим законодательством за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако в отношении граждан призывного возраста штрафные санкции за непрохождение ВВК до вступления в силу новых требований законодательства применяться не могут.

В то же время некоторые сотрудники ТЦК уже угрожают военнообязанными штрафами за это.

В частности, об угрозах от сотрудников ТЦК штрафом в размере 25,5 тысяч гривен за непрохождение ВВК каждые пять лет журналистам рассказал военнообязанный гражданин из Харькова, недавно обновивший свои данные в приложении "Резерв+", однако впоследствии увидевший отметку, что находится "в розыске".

"Повесток я не получал, а потому хотел бы узнать, почему меня объявили "в розыск". В ответ в военкомате мне сказали, что раз я каждые пять лет не проходил ВВК, я нарушил военно-учетный порядок, и теперь мне грозит штраф — 25,5 тыс. грн. Я спросил, получат ли все, кто не проходил ВВК в последние пять лет? Мне ответили — да, потому что они нарушили закон", — рассказал мужчина.

Впрочем, юристы подчеркивают: вывод ВВК во время военного положения действителен в течение 12 месяцев и гражданина могут ежегодно вызывать для прохождения комиссии. Однако наказать тех, кто раньше не проходил ВВК, сотрудники ТЦК не могут, потому что закон не имеет обратной силы.

"Если человек пришел добровольно в ТЦК обновить данные, и до этого не проходил ВВК, его не могут привлечь к ответственности, потому что у законодательства нет обратного действия во времени. Ответственность начинается с момента вступления в силу закона или подзаконного акта. Поэтому если говорить о ситуации , когда в военкомате угрожают штрафами тем, кто не прошел пять лет назад ВВК, проблемы скорее возникнут в ТЦК, потому что люди обратятся в суды", — отметил адвокат Николай Максимов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине выросли штрафы за нарушение правил военного учета.

С 19 мая 2024 установлены новые штрафы – от 17 000 до 25 500 грн вместо от 510 до 850 грн.