Будут ли штрафовать военнообязанных женщин, если они не обновят свои данные: ответ ТЦК

Закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, обязал стать на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные женщин в возрасте от 18 до 60 лет определенных медицинских специальностей. Речь идет и о студентках, получающих медицинское/фармацевтическое образование.

Требования к гражданкам, состоящим на воинском учете, такие же, как и к военнообязанным мужчинам. На это указал в комментарии СМИ начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков.

Согласно закону, начиная с 18 мая и в течение двух месяцев обновить военно-учетные данные должны:

– призывники в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие удостоверение о приписке;

– военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

– женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, стоящие на воинском учете, женщины, получающие медицинское образование.

Обновить данные можно путем обращения в ТЦК, ЦНАП или в электронном кабинете (приложение "Резерв+"). Срок для этого истекает 16 июля. За несвоевременное уточнение данных предусмотрена административная ответственность (ст. 210 КУоАП "Нарушение правил воинского учета"). То есть, нарушителю придется заплатить штраф в размере 17-25,5 тыс. гривен.

Соответственно, на такую сумму могут быть оштрафованы и военнообязанные женщины, если они своевременно не обновят свои учетные данные.

"Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ, – пояснил представитель Кременчугского ТЦК.

По его словам, мобилизация женщин проводится только по их личному согласию, согласно постановлению Кабмина №560.

Напомним: с 1 октября 2023 года становиться на воинский учет в ТЦК обязаны работницы медицинской и фармацевтической сферы в возрасте от 18 до 60 лет. Женщины с другими специальностями, связанными с военной, могут стать на учет добровольно.

С недавних пор женщины-медики не смогут устроиться на работу без военного билета и если они не состоят на воинском учете. Но взять на учет могут только тех женщин, которые пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья (они тоже проходят ВВК).

Как сообщал OBOZ.UA, также в ТЦК объяснили, будет ли считаться врученной повестка, отправленная по почте. Письма от Терцентров комплектования начнут посылать по почте военнообязанным гражданам, если они не обновят свои данные за отведенные новым законом о мобилизации 60 суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!