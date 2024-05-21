В Украине все женщины-медики должны стать на воинский учет, чтобы не потерять работу: нюансы постановления Кабмина

Женщины-медики в Украине больше не могут трудоустроиться как невоеннообязанные. Кабинет министров исключил норму, согласно которой они имели такое право до конца 2026 года.

Изменения были внесены правительственным постановлением от 16 мая №563. В то же время остаются в силе нормы, по которым руководители предприятий должны уведомлять ТЦК о своих сотрудницах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете.

Нетрудоустроенные женщины-медики должны прибывать в ТЦК и становиться на военный учет самостоятельно. Украинки, имеющие родственную к медицинской специальность или профессию, берутся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию на общих началах.

Напомним, еще в апреле в ВСУ заявили, что Украина должна принять политику призыва женщин на службу в армии по образцу Израиля. Также нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы украинок придется мобилизовать в ряды Вооруженных сил.

Представительница Сухопутных войск пояснила, что среди женщин, служащих в украинской армии, менее десятой части выполняют активные боевые задания, остальные работают медиками, разведчицами и администраторами. Только в 2018 году женщинам разрешили занимать боевые должности, говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минобороны призвало невоеннообязанных граждан, в том числе женщин, не загружать мобильное приложение "Резерв+". Это приводит к излишней нагрузке на систему и как следствие – к сбоям. Количество запросов на авторизацию пока рекордное.

– Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, массовой мобилизации женщин сейчас не будет. Но есть категории, где женщин действительно могут мобилизовать, но опять же это будет только добровольно.

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