Будут разыграны флаги с подписью Залужного: объявлен сбор на пикапы и джипы для воинов ВСУ и Нацгвардии
Украинские воины из Вооруженных сил и Национальной гвардии попросили волонтеров помочь в закупке машин – пикапов и джипов – на передовую. Если средства удастся собрать, транспорт поедет выполнять боевые задания на Харьковское и Покровское направления.
Соответствующий сбор открыл военный корреспондент, координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала. Волонтер поделился подробностями на своем канале в Telegram Bochkala_WAR.
Деньги начали собирать еще месяц назад. "Просьба огромная: каждый, кто видит, кто может – закиньте пару гривен", – попросил Бочкала.
Среди донатеров будут разыгрываться призы
Волонтеры проведут розыгрыш двух флагов с подписью генерала Валерия Залужного среди всех, кто пожертвовал деньги на сбор.
За самый большой донат волонтеры подарят украинский флаг с автографами чемпионок Олимпийских игр-2024 по фехтованию.
Как поддержать сбор средств на машины для Сил обороны
Банка "Монобанк": https://send.monobank.ua/jar/4SSK55aRaK
"Приватбанк": 5457 0822 2535 3445 (Литвин Роман Николаевич)
PayPal: [email protected]
Цель – 1 500 000 гривен (по состоянию на утро 19 сентября было собрано 709 890).