Будут разыграны флаги с подписью Залужного: объявлен сбор на пикапы и джипы для воинов ВСУ и Нацгвардии

Украинские воины из Вооруженных сил и Национальной гвардии попросили волонтеров помочь в закупке машин – пикапов и джипов – на передовую. Если средства удастся собрать, транспорт поедет выполнять боевые задания на Харьковское и Покровское направления.

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Соответствующий сбор открыл военный корреспондент, координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала. Волонтер поделился подробностями на своем канале в Telegram Bochkala_WAR.

Деньги начали собирать еще месяц назад. "Просьба огромная: каждый, кто видит, кто может – закиньте пару гривен", – попросил Бочкала.

Среди донатеров будут разыгрываться призы

Волонтеры проведут розыгрыш двух флагов с подписью генерала Валерия Залужного среди всех, кто пожертвовал деньги на сбор.

За самый большой донат волонтеры подарят украинский флаг с автографами чемпионок Олимпийских игр-2024 по фехтованию.

Как поддержать сбор средств на машины для Сил обороны

Банка "Монобанк": https://send.monobank.ua/jar/4SSK55aRaK

"Приватбанк": 5457 0822 2535 3445 (Литвин Роман Николаевич)

PayPal: [email protected]

Цель – 1 500 000 гривен (по состоянию на утро 19 сентября было собрано 709 890).