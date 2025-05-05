Курская операция Сил обороны Украины, продолжающаяся уже девять месяцев, достигла большинства своих целей и стала примером нестандартной и успешной военной кампании. За это время удалось сорвать планы россиян по наступлению на Сумскую и Харьковскую области и создать буферную зону вдоль северной границы.

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Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время поездки на север, где встретился с участвовавшими в этой операции воинами. Во время визита он наградил военных, а также поблагодарил их за службу.

"Во время рабочей поездки наградил наших воинов, отличившихся в ходе Курской операции. Эта операция, продолжающаяся уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям в Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", – отметил он.

По его словам, украинская армия действовала нестандартно и неожиданно для противника. Это явилось одной из ключевых причин успеха. Курская операция – доказательство того, что даже при количественном превосходстве врага его можно бить – решительно, точно и там, где он не ждет.

"Украина показала, что способна контратаковать, избивать и гнать врага, в том числе и на его земле. Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам – настоящим героям украинской армии", – отметил Сырский.

Особую благодарность главнокомандующий выразил воинам 225 отдельного штурмового полка. Подразделение проделало чрезвычайно важную работу, действуя на передовой в приграничных районах и сейчас продолжает держать оборону на этом направлении.

"Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ – это, прежде всего, о 225-й. У него была приятная возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды – за образцовую стойкость, мужество, героизм. Благодарю вас, воины. Да победим! Слава Украине!" – резюмировал головкой.

Напомним, страна-агрессор Россия рассказывает о якобы "готовности" к переговорам и "желании мира", в то же время в апреле ее войска нарастили количество атак авиации по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины с применением управляемых авиабомб. Даже по собственной территории – Курщине – россияне за месяц ударили 1200 КАБ.

Россияне сами признавали и показывали на видео, бомбившие ФАБами-3000 населенные пункты Курской области.

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