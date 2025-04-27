Российский "военкор" признал, что авиация страны-агрессора РФ активно сбрасывала авиабомбы на населенные пункты Курской области, чтобы вытеснить Силы обороны Украины. В частности, россияне разбомбили свою же деревню Малая Локня Суджанского района.

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Соответствующий ролик распространили росСМИ. Пропагандист вместе с оператором посетил Малую Локню и показал там масштабные разрушения.

Он прямо сказал о том, что именно российские самолеты атаковали деревню ФАБами-3000. Один такой боеприпас несет 1387 килограммов тротила. Сплошная зона поражения составляет 35 метров, а зона тяжелых контузий и разрушений – 150 метров. И такими огромными авиабомбами россияне "освобождали" собственный населенный пункт.

"Военкор" на фоне разрушенных домов заявил, что "наша авиация" (то есть страны-агрессора России) "очень помогла".

Он показал одну из самых больших воронок диаметром примерно шесть метров. Бомба упала и сдетонировала посреди деревенской дороги; вокруг находились дома местных жителей.

"Что делает ФАБ-3000..." – сказал россиянин. Он добавил, что везде по деревне видел "такие большие воронки".

"ФАБами здесь работали, работали и работали", – заявил "военкор".

Также он признал разрушения. "Жалко, конечно, что здесь такая беда пришла", – сказал россиянин.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 апреля командование ВС РФ объявило о якобы "полном освобождении" территории Курской области от украинских Сил обороны. Начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил об этом кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Однако ГШ Вооруженных сил Украины опроверг неправдивую информацию.

– Проект DeepState назвал населенные пункты, которые контролировали ВСУ.

– 27 апреля воины ССО ВСУ показали, как продолжают выполнять боевые задания в Курской области России.

– Вечером 27 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на Курском направлении идут ожесточенные бои. Украинские воины, по его словам, продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей.

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