'Буферная зона': в Кремле сделали заявление о наступлении своих войск на Днепропетровщину

В Кремле сделали новое заявление о наступлении своих войск в направлении Днепропетровской области. Представитель диктатора Дмитрий Песков сказал, что это якобы связано с "созданием буферной зоны".

Видео дня

Об этом он заявил в понедельник, 9 июня, сообщают росСМИ. Правда, никаких деталей в Кремле не предоставили – Песков посоветовал "уточнять нюансы боевых действий в Минобороны".

"Наступление РФ в Днепропетровской области идет, в частности, в рамках создания буферной зоны в Украине", – сказал он.

Накануне российское министерство обороны заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западную границу Донецкой области и начали дальнейшее наступление в сторону Днепропетровщины.

По данным Сил обороны, сейчас на этом участке фронта идут бои и обстановка контролируется.

Интересно, что, несмотря на эти заявления, сама Днепропетровская область ни разу не фигурировала в кремлевских "аннексиях". Однако российские чиновники ранее неоднократно намекали на планы захватить как можно больше украинских территорий, чтобы впоследствии иметь дополнительные аргументы для давления на Киев во время возможных переговоров, указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там отметили, что активность РФ на юго-востоке Днепропетровщины – это не начало новой крупной операции, а продолжение попыток продвинуться с юго-запада Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель командира аэромобильного батальона 79-й ОДШБр Богдан Януш отметил, что войска РФ давят на ВСУ на Новопавловском направлении – это является одной из попыток врага выйти в тыл Покровской группировки украинских сил. По его словам, оккупанты рвутся к границам Днепропетровской области, чтобы отчитаться своему командованию о "захвате Донетчины".

