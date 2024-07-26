Бухгалтеры ошиблись: в Пентагоне нашли еще $2 млрд для помощи Украине

Министерство обороны США нашло дополнительные два миллиарда долларов для финансирования военной помощи Украине. Это произошло после того, как были обнаружены дополнительные бухгалтерские ошибки в отчетности Пентагона.

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В расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Украину, учитывалась восстановительная стоимость, а не стоимость оружия на момент его приобретения и амортизации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства США от 25 июля.

Как отмечается в отчете, Пентагон столкнулся с проблемой в оценке отправляемых в Украину предметов оборонного назначения. Причина – в нечеткости определений.

Издание отмечает, что в своей бухгалтерской отчетности Пентагон использовал восстановительную стоимость для оценки военной помощи, а не стоимость оружия на момент его приобретения и амортизации. И после исправления ошибок высвободилось около 2 млрд долларов, которые могут быть направлены на военную помощь Украине.

В прошлом году произошла похожая ситуация. Тогда в Пентагоне сообщили, что в результате бухгалтерской ошибки была завышена стоимость поставленных Украине в 2022–2023 годах вооружений, в результате чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки на сумму 6,2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сенаторы США поддержали отмену ограничений использования американского оружия Украиной. Представители Республиканской и Демократической партий считают, что до сих пор поддержка Киева Вашингтоном не была достаточно решительной и это нужно исправлять.