''Буквально грязь глотаю, на таком расстоянии снаряды падают'': оккупант перед смертью успел пожаловаться, как тяжело воевать в Украине

Российский солдат родом из Северной Осетии рассказал о своих последних минутах жизни на фронте в Украине. Он находился под Мелитополем, где снаряды разрывалась так близко, что ему приходилось глотать от них.

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Один из таких прилетов и стал для него смертельным. История оккупанта распространилась в российских соцсетях, передает "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"До ра*истов давно дошло, что их в Мелитополе никто не ждал. Но РФ продолжает отправлять своих мужчин на верную гибель", – прокомментировали украинские журналисты.

Отмечается, что очередной мобилизованный захватчик "демилитаризировался" на Запорожском направлении в результате попадания артиллерийского снаряда. Перед смертью он успел увидеть все ужасы войны, которую развязало правительство его страны.

Так, в последнем голосовом сообщении от 31 декабря, оккупант рассказал другу о всех ужасах боевых действий:

"Очень сильно нас бомбят, буквально ртом грязь глотаю, на таком расстоянии снаряды падают. Мои вещи на улице висят, куда их деть уже не представляю. Я их на дерево вешаю и накрываю плащ-палаткой, чтобы не промокли, но так близко падают снаряды, что вещи мои в дырках".

Захватчик добавил, что ВСУ так прицельно бьют по их позициям, что грязь летит и заполняет окопы.

"Что тут творится, деревья выворачивает, представляешь…" – жаловался российский "мобик", который был ликвидирован 2 января 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести потери на Запорожье. В морг временно оккупированного Мелитополя 9 января завезли полную фуру трупов солдат ВС РФ, их выгрузили насыпью.

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