Силы обороны сократили численность армии России еще на 1140 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 321 тыс. 450 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 22 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 885), семь боевых бронированных машин (24 436), 38 артиллерийских систем (40 516), 1 026 БпЛА оперативно-тактического уровня (251 489).

Также уничтожено 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн (90 925).

За сутки Россия потеряла 1 234 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 749 РСЗО, 1 350 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 549 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 132 единицы спецтехники.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что с начала большой войны в плен Украины сдались иностранцы из 47 стран, которые воевали за Россию.

Вербовку иностранцев Россия начала еще в 2022 году параллельно с привлечением заключенных к боевым действиям. Сначала этим процессом занималась так называемая частная военная компания "Вагнер", которая фактически действовала под контролем российских военных структур. После ликвидации руководства группировки это направление полностью перешло под контроль министерства обороны РФ.

Среди ключевых направлений вербовки – страны Центральной Азии и Глобального Юга.

