С начала большой войны в плен Украины сдались иностранцы из 47 стран, которые воевали за Россию: всплыли подробности

С начала полномасштабного вторжения в Украину в плен сдались сотни иностранцев, которые воевали на стороне России. Речь идет о гражданах по меньшей мере 47 стран мира.

Такие данные свидетельствуют о системной политике РФ по привлечению иностранцев к войне. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

По имеющейся информации, вербовку иностранцев Россия начала еще в 2022 году параллельно с привлечением заключенных к боевым действиям. Сначала этим процессом занималась так называемая частная военная компания "Вагнер", которая фактически действовала под контролем российских военных структур. После ликвидации руководства группировки это направление полностью перешло под контроль Министерства обороны РФ.

Одним из ключевых направлений вербовки стали трудовые мигранты из стран Центральной Азии, которые находятся на территории России. Им предлагают денежное вознаграждение и гражданство, или же создают условия, при которых они вынуждены выбирать между депортацией, заключением или подписанием контракта.

Кроме того, активная вербовочная кампания ведется в странах так называемого глобального Юга. Основной целевой аудиторией являются жители беднейших регионов, которых привлекают финансовыми обещаниями.

По оценкам, масштабы вербовки стремительно растут. Если в 2022 году количество иностранцев в составе российских войск исчислялось десятками, то уже в 2023 году было зафиксировано не менее 3808 подписанных контрактов. В 2024 году эта цифра выросла до 8265 человек, а в 2025 году – до 13 997. По предварительным планам, в 2026 году Россия намерена привлечь до 18 500 иностранцев.

Первые военнопленные из стран дальнего зарубежья начали попадать в Украину осенью 2023 года. В частности, речь шла о гражданах Непала, которых завербовали обещаниями высоких выплат и возможностью получить российское гражданство.

В 2026 году среди российских военных, которые сдаются в плен, регулярно фиксируют иностранцев. В среднем среди каждой группы пленных есть несколько граждан третьих стран, и география их происхождения постоянно расширяется.

При этом Украина придерживается международного гуманитарного права. Все задержанные иностранцы, которые воевали в составе регулярных подразделений армии РФ, содержатся в статусе военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями.

Украинская сторона не возражает против включения таких лиц в обмены, однако, по имеющейся информации, Россия неохотно забирает из плена не только иностранцев, но и собственных граждан. Это, в частности, свидетельствует об использовании иностранных бойцов как ресурса без дальнейшей ответственности за их судьбу.

Как писал OBOZ.UA, иностранцев могут вводить в заблуждение при вербовке в армию РФ, обещая безопасную службу, которая на практике оборачивается участием в боевых действиях. Гражданин Казахстана Георгий Шарапов рассказал, как из-за желания получить российское гражданство оказался на войне против Украины.

