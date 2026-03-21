'Говорили одно, а получилось другое': гражданин Казахстана рассказал, как оказался на войне против Украины. Видео

Иностранцев могут вводить в заблуждение при вербовке в армию РФ, обещая безопасную службу, которая на практике оборачивается участием в боевых действиях. Гражданин Казахстана Георгий Шарапов рассказал, как из-за желания получить российское гражданство оказался на войне против Украины.

Его историю обнародовали журналисты после общения с ним в плену. Соответствующее видео показал проект "Хочу жить".

30-летний Георгий Шарапов, уроженец города Аркалык, решил поехать в Россию, чтобы получить гражданство. По его словам, работники миграционной службы убедили, что для этого необходимо пройти службу в армии, не сообщив о наличии упрощенных процедур.

Мужчине обещали, что он будет служить в тылу и не будет участвовать в боевых действиях. После подписания контракта ситуация резко изменилась – уже менее чем за месяц он оказался на передовой.

По словам Шарапова, во время подготовки часть новобранцев пыталась отказаться от службы, однако им заявили, что возврата нет.

Он описывает ситуацию как полное несоответствие обещаний и реальности, когда вместо тыловой работы военных сразу отправляют в зону боевых действий.

"Говорили одно, а получилось совсем другое. Сказали, что пути назад нет. Многие в обучении хотели отказаться, но им ответили "теперь только вперед", – говорит оккупант.

Независимый журналист из Кыргызстана Адиль Турдукулов посетил казахстанца в плену и расспросил о его позиции после всего пережитого. Поразительно, но даже после пережитого мужчина не изменил своего отношения к России. Находясь в плену, он продолжает надеяться получить гражданство РФ и планирует связать свою жизнь с этой страной.

"История Георгия в очередной раз доказывает, что российскому государству нельзя верить. Ни в коем случае не рассчитывайте, что контракт с ВС РФ может помочь решить финансовые, миграционные или криминальные проблемы. Россия использует иностранцев исключительно как дешевую пехоту, которую не жалко потерять, независимо от их происхождения, разреза глаз или цвета кожи", – отметили в проекте "Хочу жить".

Напомним, ранее в районе Покровска бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ с Камчатки. По словам оккупанта, его обманули в министерстве обороны и бросили штурмовать украинские позиции, несмотря на то, что не так давно он перенес инсульт.

Как писал OBOZ.UA, украинские военные взяли в плен гражданина Египта, который подписал контракт с минобороны РФ ради получения паспорта страны-агрессора, но после того, как оккупант стал россиянином по документам, его сразу отправили в штурмовую бригаду в Донецкой области.

