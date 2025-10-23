'Был человеком большой доброты': появились данные о коммунальщике, которого Россия убила ударом по Харькову. Фото

В среду, 22 октября, в результате российского удара по частному детсаду в Холодногорском районе Харькова погиб работник коммунальной службы Виталий Сотник. Оккупанты унесли жизнь мужчины, когда тот выполнял свои служебные обязанности.

О потере сообщили в коммунальном предприятии "Шляхрембуд". Коллеги отзываются о погибшем как о доброжелательном и ответственном человеке.

"Вчера наше предприятие понесло тяжелую и невосполнимую потерю. При исполнении служебных обязанностей, в результате попадания вражеского беспилотника, погиб наш коллега – Виталий Сотник", – говорится в сообщении.

Что известно о погибшем

Мужчина работал озеленителем филиала "Благоустрий" Холодногорского района КП "Шляхрембуд". По словам сотрудников, Виталий был профессионалом своего дела и старательно заботился о чистоте и красоте города. Он всегда шел на помощь, поддерживал окружающих добрым словом и поступками.

"Он был человеком большой доброты, искренности и ответственности. Его трудолюбие, спокойный характер и искреннее сердце оставили теплый след в памяти всех, кто имел честь знать и работать рядом с ним", – указано в сообщении.

В памяти коллег Виталий навсегда останется добрым, светлым человеком, который своим трудом и преданностью делал этот мир лучше.

Что предшествовало

Днем, 22 октября, оккупанты нанесли удар по частному детсаду в Харькове. Из-за очередного российского преступления погиб человек, также были ранены люди, на месте атаки вспыхнул пожар. На момент удара в садике находились 48 детей, ни один из них не пострадал. Дело будут расследовать как очередное военное преступление.

Президент Владимир Зеленский осудил удар российского беспилотника по детскому саду во время массированной атаки и выразил соболезнования родным погибшего.

"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 23 октября на Харьковщине в результате повторного удара российских захватчиков погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пятеро его коллег получили ранения. У погибшего осталась дочь.

