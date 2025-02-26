'Был человеком, который стремился сделать все и сразу': в боях на Харьковщине погиб защитник из Ровно. Фото

На войне в Украине погиб защитник из Ровно Александр Величко. Последнее сражение 51-летнего военного состоялось на Харьковщине.

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Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк. Герой добровольно отправился защищать Родину в апреле 2024 года.

Александр Величко родился 28 января 1974 в Ровно. Учился в школе №24, затем продолжил образование в ВСП "Ровенский технический профессиональный колледж НУВХП". Перед войной поступил в Национальный университет водного хозяйства и природопользования. В последнее время работал в сфере торговли.

Александр увлекался компьютерной техникой, коллекционировал монеты и любил футбол. Никогда не стоял на месте и постоянно развивался.

"Он был человеком, который стремился сделать все и сразу, имел непоседливый дух и был чрезвычайно целеустремленным. Всегда помогал родным, особенно заботился о больной матери", – рассказала мама Нина Михайловна.

Защитник погиб 17 февраля 2025 во время боевых действий в Харьковской области.

Напомним, на войне погиб воин из Ровно Николай Механюк. Мужчина в начале полномасштабного вторжения присоединился к добровольческому формированию территориального общества, а с апреля 2023 года стал в ряды ВСУ. Жизнь Героя оборвалась 3 августа 2024 года в Запорожье, в родном городе с ним прощаются 26 февраля 2025-го.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб 46-летний майор Александр Коваленко из Полтавской области. Муж руководил подразделением в боях за Авдеевку, воевал по другим направлениям фронта. По словам побратимов Герой относился к службе ответственно, был профессионалом своего дела.

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