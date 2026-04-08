'Был из тех, на ком держится коллектив': в Никополе российский дрон убил мужчину, который ехал в больницу на перевязку. Фото

В Никополе в результате атаки российского дрона погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчинавосстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.

Видео дня

Смертельный удар произошел утром 5 апреля во время очередной атаки БпЛА по городу. Об этом сообщили в местной группе.

Александр Криштопа родом из села Алексеевка, где окончил школу.Его трудовая деятельность была тесно связана с Никополем и Никопольским заводом ферросплавов. С 2007 года он работал в автотранспортном цехе предприятия: сначала водителем погрузчика, а впоследствии – машинистом экскаватора.

Несмотря на то, что проживал в селе, погиб мужчина именно в Никополе, куда приехал по состоянию здоровья. Коллеги вспоминают его как искреннего, доброжелательного и ответственного человека, который был важной частью коллектива.

По словам знакомых, Александр Иванович всегда помогал другим и не оставался в стороне от чужих проблем. Его помнят как человека с открытым сердцем, который поддерживал окружающих в сложные моменты.

В общине выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Гибель мужчины, который ехал на лечение, стала еще одним трагическим следствием атак российских войск по мирному населению Никополя.

Напомним, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

Как писал OBOZ.UA, в субботу днем, 4 апреля, российская оккупационная армия также атаковала Никополь. Вражеский удар пришелся на местный рынок. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!